Главпочтамт эвакуировали в Хабаровске из-за сообщения о минировании

В Хабаровске провели экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей главного отделения почты. Поступило сообщение о минировании здания, пишет сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

На место происшествия прибыли полицейские и росгвардейцы. Здание оцепили и перекрыли к нему доступ. Для проверки местности на наличие взрывчатки вызвали кинологов. Обследование здания длилось в течение часа. По данным издания, опасных предметов не нашли.