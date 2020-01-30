Главный вуз страны эвакуировали из-за сильного дыма

Сильный дым повалил из здания МГУ на Воробьевых горах в Москве. Источник задымления находится в вентиляционной шахте. Из здания эвакуировали приблизительно 500 человек.

«Задымление произошло в Пятом административно-учебном здании МГУ по адресу: Ленинские горы, №1, строение 3. Источник дыма находится в вентиляционной шахте. Из здания эвакуировали приблизительно 500 человек, точное количество предстоит уточнить», — рассказал «360» источник в экстренных службах.

По его информации, загорелись кабели в вытяжке вентиляции химфака. Сейчас в здании работают спасатели, они пытаются установить источник задымления. По предварительным сведениям, сильнее всего запах чувствуется на третьем этаже.

«Изначально заявка приходила на задымление. Наши подразделения прибыли туда. В ходе разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим самозатуханием. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали «360» в МЧС столицы.

Спасатели продолжают работу на месте происшествия. По предварительным сведениям, опасности для жизни и здоровья людей нет.