Происшествия 18 декабря 2023, 14:57 Главный бухгалтер входящего в Роскосмос предприятия покончил с собой NGS24: главный бухгалтер ИСС имени Решетнева Евгений Постригань покончил с собой РИА «Новости»

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Тело главного бухгалтера АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» Евгения Постриганя нашли в Железногорске Красноярского края в минувшее воскресенье, 17 декабря. Причиной смерти стало самоубийство. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание NGS24.RU.

Как выяснили журналисты, перед суицидом Постригань ушел из дома. Тело обнаружили его близкие. Покончившему с собой главному бухгалтеру было 50 лет. До своего дня рождения он не дожил четыре дня.

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По данным Telegram-канала Kras Mash, тело Постриганя нашли в гараже. По неподтвержденным данным, он умер от асфиксии. По словам опрошенных авторами сообщения коллег главного бухгалтера, причиной суицида могли быть финансовые проблемы предприятия.

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» входит в структуры Роскосмоса. Предприятие занимается созданием космических аппаратов для связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Более половины всех спутников орбитальной группировки России — произвели на этом предприятии.