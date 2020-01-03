Главную улицу Комсомольска-на-Амуре затопило из-за прорыва трубы. Видео

В Комсомольске-на-Амуре из-за коммунальной аварии затопило проезжую часть на проспекте Ленина. Местные коммунальщики пообещали убрать воду, но не сказали когда.

«Аварию не устранили, но поврежденный участок водопровода отключен. На улицах вода есть, убираем. Техники там очень много. Люди работают, все сделают так, как надо. Все уберут, все нормализуется, все сделают нормально», — сказали «360» в местном «Горводоканале», однако точные названия улиц нам назвать отказались.

В хабаровском управлении МЧС добавили, что последствия аварии устраняются коммунальщиками, спасатели к ликвидации потопа не привлекались.

«Это тема ЖКХ. Авария произошла внутри города, коммунальные службы работают, в том числе туда приезжал мэр. Там трубопровод, из которого вода выливается на проезжую часть, там не подтоплены дома», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Трубу прорвало возле торгового центра «Оникс» на проспекте Ленина. Судя по опубликованным в соцсетях видео, на проспекте накопилось столько воды, что машины с трудом преодолевают преграду.

Сейчас в Комсомольске-на-Амуре -22 градуса.