Происшествия 12 августа 2023, 15:21 Главного тренера сборной РФ по парусному спорту в Москве избил электровелосипедист Электровелосипедист в Москве избил главного тренера сборной по парусному спорту Фото: freepik.com

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В Москве водитель электровелосипеда набросился с кулаками на главного тренера женской сборной по парусному спорту. В ситуации разбираются сотрудники полиции. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

По данным СМИ, Наталья Иванова ехала по Комсомольскому проспекту в столице. Внезапно на пешеходный переход вылетел мужчина на электровелосипеде, не спешившись.

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Спортсменка через минуту остановила автомобиль, а велосипедист сразу же догнал ее. Втиснувшись в окно, стал бить женщину кулаками, а потом схватил ее зонт-трость и уже им начал избивать. Нападение мужчина сопровождал отборным матом.

Иванова попыталась запечатлеть агрессора на смартфон, но тот бил по рукам. Спустя какое-то время он сбежал с места, не высказав конкретных претензий. Правоохранители приступили к розыску нападавшего. Все обстоятельства ЧП установят полицейские.

Ранее двух мужчин заподозрили в избиении приезжих в московском метро. Против них возбудили уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью.