29 февраля 2024, 15:25
Главного редактора «Новой газеты» Соколова задержали в Москве
«Новая газета» сообщила о задержании главного редактора Соколова
Сотрудники Главного управление по противодействию экстремизму МВД России задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Об этом сообщили его коллеги в Telegram-канале издания.
Они уточнили, что Соколова доставили в отдел полиции по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, связанной с одной из публикаций издания.
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Дело вынесут на рассмотрение Перовского суда Москвы. Дата и время заседания пока не известны.
Басманный суд Москвы в сентябре 2022 года лишил «Новую газету» лицензии средства массовой информации. В октябре того же года по решению Роскомнадзора под блокировку подпал сайт издания.
В редакции заявили, что не получали никакого предупреждения и намерены обжаловать это решение.
Сергей Соколов стал главным редактором, сменив на этом посту Дмитрия Муратова, ушедшего в добровольную отставку после получения статуса иностранного агента.
По внутреннему порядку издания главного редактора выбирают журналисты голосованием. Победитель может занимать этот пост два года.
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