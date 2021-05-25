Главного инженера таганрогского водоканала арестовали по делу о гибели 11 рабочих

Главного инженера таганрогского водоканала Юрия Полякова арестовали после гибели 11 рабочих на очистных сооружениях. В СИЗО он пробудет до 20 июля.

Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, сообщил ТАСС.

Поляков подозревается в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

ЧП на очистных сооружения в поселке Дмитриадовка произошло 21 мая. После проверки Роструд признал произошедшее несчастным случаем на производстве. По предварительным данным, рабочие отравились метаном. Во время работы в коллекторе, по одной из версий, они не использовали средства защиты дыхания. Семьям погибших рабочих пообещали выплатить по миллиону рублей.

После гибели людей Следственный комитет РФ завел дело о нарушении правил промышленной безопасности. Дело о ЧП было передано в центральный аппарат СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Расследование продолжается.