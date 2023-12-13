13 декабря 2023, 13:19
Главное управление МЧС Подмосковья сообщило об отсутствии пострадавших при пожаре в Петушках
По предварительным данным, на месте пожара в подмосковной деревне Петушки нет пострадавших, сообщили в Главном управлении МЧС по Подмосковью. На месте работают свыше 50 огнеборцев и 16 единиц техники.
Возгорание произошло на предприятии группы компаний «Ростагрокомплекс» — производителя молочных продуктов.
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«В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. В деревне Петушки горит производственное здание. По предварительной информации, площадь пожара — 1,4 тысячи квадратных метров, пострадавших нет», — сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
Сотрудники МЧС локализовали пожар на 825 квадратных метрах. Очевидцы рассказали, как узнали о случившемся.
«Я приехал за партией продукции из соседнего Сергиева Посада. На проходной увидел столпотворение. Водители возмущались долгой задержкой. Оказалось, что горит здание», — сообщил водитель Андрей.
Пожарные разматывают дополнительные рукава для тушения. К предприятию подъехала машина скорой помощи.
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