Происшествия 13 декабря 2023, 13:19 Главное управление МЧС Подмосковья сообщило об отсутствии пострадавших при пожаре в Петушках Роман Савельев

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По предварительным данным, на месте пожара в подмосковной деревне Петушки нет пострадавших, сообщили в Главном управлении МЧС по Подмосковью. На месте работают свыше 50 огнеборцев и 16 единиц техники.

Возгорание произошло на предприятии группы компаний «Ростагрокомплекс» — производителя молочных продуктов.

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«В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. В деревне Петушки горит производственное здание. По предварительной информации, площадь пожара — 1,4 тысячи квадратных метров, пострадавших нет», — сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Сотрудники МЧС локализовали пожар на 825 квадратных метрах. Очевидцы рассказали, как узнали о случившемся.

«Я приехал за партией продукции из соседнего Сергиева Посада. На проходной увидел столпотворение. Водители возмущались долгой задержкой. Оказалось, что горит здание», — сообщил водитель Андрей.

Пожарные разматывают дополнительные рукава для тушения. К предприятию подъехала машина скорой помощи.

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