«Главное — держать себя в руках». Эксперт по безопасности рассказал, как пожар в Костроме мог привести к такой трагедии | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 11:48 «Главное — держать себя в руках». Эксперт по безопасности рассказал, как пожар в Костроме мог привести к такой трагедии Эксперт по безопасности Кузнецов: системы по борьбе с пожаром бессильны против поджога Телеканал "360"

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Современные системы борьбы с пожаром бессильны против умышленного поджога, а иначе выстрел из сигнальной ракетницы в полном людей помещении назвать нельзя. Об этом «360» рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

В первую очередь эксперт отметил, что пиротехнику, разумеется, нельзя запускать в помещении — в Российской Федерации есть соответствующий закон.

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«Сегодня системы борьбы с пожаром, технические средства этих систем находятся на таком уровне, что возникновение случайного стихийного пожара с серьезными последствиями фактически исключено. Это не распространяется на умышленный поджог. Использование пиротехники в закрытом помещении можно квалифицировать как умышленный поджог, а против этого, к несчастью, система еще пока что бессильна», — рассказал Кузнецов.

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Он также отметил, что пожар произошел в кафе и ночью, так что логично, что многие люди были в состоянии алкогольного опьянения. Это могло затруднить им возможность самостоятельно покинуть клуб.

«Так что главное правило — это держать себя в руках и внимательно следить за обстановкой вокруг», — заявил эксперт по пожарной безопасности.

Информация о возгорании в кафе «Полигон» поступила в 02:30. На место сразу выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Из здания эвакуировали 250 человек. Сообщается, что пожару предшествовала драка в заведении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», наказание — до четырех лет лишения свободы. Есть информация, что пожар произошел из-за пьяного посетителя с сигнальной ракетницей. Число жертв возгорания составляет 15 человек, четверо пострадавших впали в кому.