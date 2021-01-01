Главная елка Дербента задымилась во время салюта. Видео

На центральной площади дагестанского Дербента задымилась новогодняя елка. Это произошло во время салюта. Пожарные полили место задымления водой, иллюминацию отключать не стали.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах виден красный огонек сбоку елки и дым, отходящий от него. На площадь подъезжает пожарная машина и заливает возгорание водой.

Как сообщила ТАСС глава пресс-службы администрации города Камила Гамзатова, «пожара не было, а было задымление».

Она уточнила, что во время праздника использовались холодные фейерверки. Их запускали прямо из каркаса елки. Один из зарядов, по-видимому, был с дефектом.

«Часть салюта, видимо, была испорчена, и внутри елки он начал дымить», — сказала представительница мэрии.

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