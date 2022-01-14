Главная ель Ростова-на-Дону упала сразу после Нового года. Видео

Сильный ветер в Ростове-на-Дону в буквальном смысле снес главную городскую ель на Большой Садовой улице. Обошлось без пострадавших. Новогоднее дерево начали разбирать.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко назначил проверку в отношении поставщика дерева, который находится в Санкт-Петербурге. По качеству конструкции будет выставлена претензия, сообщил ТАСС.

Место происшествия огородили, рабочие занялись разбором елки. Большая часть игрушек не повреждена. Местные жители активно фотографируются на фоне упавшей ели.

В Подмосковье можно сдать отслужившие свое новогодние ели на переработку в 215 пунктах. Чтобы было проще узнать адреса, в регионе создали онлайн-карту. Это часть акции «Подари вторую жизнь своей елке!». Из древесины сделают щепу, а ее смогут применить в производстве почвогрунта, фанеры или в качестве биофильтров на закрытых мусорных полигонах.

Карту опубликовали на официальном портале правительства Подмосковья. Там же подчеркнули, что экологическая акция начнется 15 января.