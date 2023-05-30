Происшествия 30 мая 2023, 16:46 Главкома ВСУ объявили в розыск в России МВД РФ объявило в розыск главкома ВСУ Залужного YouTube

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МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информация появилась сегодня в базе ведомства.

«Залужный Валерий Федорович. Разыскивается по статье УК РФ», — процитировали информацию «Известия».

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Название статьи не уточняется.

СМИ обращают внимание на то, что Валерий Залужный давно не появлялся на публике, из-за чего пошли слухи о его тяжелой травме, полученной под Херсоном в результате удара по командному пункту ВСУ. На открытии конференции в честь Дня науки 20 мая он появился в эфире, но на размытом фоне, при этом главкому не задали ни одного вопроса и он ни с кем не общался. Позже Минобороны Украины выложило видео с Залужным, чтобы опровергнуть слухи, однако бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что это фейк, и привел довольно убедительные доказательства, писал RT.

Генерал Валерий Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в июля 2021 года.