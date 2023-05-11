Происшествия 11 мая 2023, 15:50 Главе управляющей компании в Хабаровске вынесли приговор за смерть мужчины, который упал с балкона

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В Хабаровске суд вынес приговор главе управляющей компании, который стал причастен к смерти мужчины летом 2022 года. Об этом написала «Политика сегодня».

По данным следствия, мужчина, исполняющий обязанности главы МУП Хабаровска «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах», не обеспечил безопасность деревянных конструкций общих балконов, что привело к обрушению балкона на шестом этаже дома на улице Муравьева-Амурского.

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В результате падения погиб 72-летний пенсионер, который в этот момент находился на балконе. Обвиняемому назначили лишение свободы на 3,5 года условно и штраф в размере 300 тысяч рублей.