07 марта 2024, 12:59
Главе СК доложат о проверке после пожара в воронежском пансионате для пожилых
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в пансионате в Воронеже
Центральный аппарат Следкома получит доклад о ходе проверки из-за оказания небезопасных услуг пожилым людям в частном пансионате в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Дослественную проверку начали после возгорания кровли в пансионате для престарелых в Коминтерновском районе. Во время пожара в здании находились 52 человека, как постояльцы, так и сотрудники. Спасатели оперативно их эвакуировали. Некоторых пенсионеров приходилось выносить на носилках.
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Огонь охватил 200 квадратных метров крыши. Пламя тушили 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кирилл Левиту доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — указали в пресс-службе СК.
Ранее МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате. Огнеборцы с помощью техники пришлось подниматься на крышу полыхающего здания.
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