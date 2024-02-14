Происшествия 14 февраля 2024, 12:48 Главбух больницы и бизнесмен из Нижегородской области попали под статью о мошенничестве

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Правоохранители задержали главного бухгалтера больницы Кстовского района и местного предпринимателя по подозрению в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, фигуранты решили похитить часть денежных средств, выделенных на реализацию договора об оказании услуг по транспортировке пациентов. В результате медицинскому учреждению был нанесен ущерб в размере 250 тысяч рублей.