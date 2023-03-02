02 марта 2023, 17:39
Ульяновские власти уточнили состояние пострадавших при испытаниях самолета Ил-76
Ульяновский губернатор Русских: состояние пострадавших при испытании Ил-76 средней тяжести
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских навестил в больнице трех пострадавших во время испытаний отсека фюзеляжа самолета Ил-76 на заводе «Авиастар». Он сообщил в своем Telegram-канале, что состояние госпитализированных работников авиапредприятия врачи оценивают как средней тяжести.
«Всего в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырех человек. После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение», — рассказал глава региона.
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Губернатор поручил оказать им всю необходимую медицинскую помощь. Он отметил, что состояние пациентов средней тяжести, у них ушибы и резаные раны.
Русских выразил соболезнования родным и близким погибшего во время испытания самолета работника «Авиастара». Им окажут социальную поддержку.
Фюзеляж самолета проверяли на крепость мощной струей сжатого воздуха, но в процессе произошла разгерметизация.
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