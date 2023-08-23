Происшествия 23 августа 2023, 20:42 Глава Тверской области взял на контроль ситуацию с падением самолета Губернатор Тверской области Руденя взял на контроль ЧП с падением самолета Телеканал «360»

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль ситуацию с крушением гражданского самолета в Бологовском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что на месте падения самолета работают правоохранительные органы, сотрудники МЧС и другие экстренные службы. В региональном правительстве заявили, что детали произошедшего уточняются.

По предварительным данным, в самолете было 10 человек, в том числе три члена экипажа. МЧС сообщило, что при падении самолета выживших нет. Росавиация сообщила, что в списке пассажиров значилась фамилия Евгения Пригожина, которому мог принадлежать разбившийся самолет.