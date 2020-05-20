Глава Светлинского района Оренбургской области подозревается в получении взятки

По данным следствия, 19 мая 2020 года он получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги глава Светлинского района должен был помочь компании получить право на осуществление работ по благоустройству.

В данный момент устанавливаются детали произошедшего и выбирается мера пресечения.