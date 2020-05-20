20 мая 2020, 14:47
Глава Светлинского района Оренбургской области подозревается в получении взятки
Сотрудники правоохранительных органов подозревают главу Светлинского района Оренбургской области в получении крупной взятки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на официальный сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 19 мая 2020 года он получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги глава Светлинского района должен был помочь компании получить право на осуществление работ по благоустройству.
В данный момент устанавливаются детали произошедшего и выбирается мера пресечения.