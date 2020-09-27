Глава Ступина рассказала о травмах 25 пострадавших при обрушении наземного перехода. Видео с места

При обрушении наземного перехода в складском помещении в Ступине пострадали 25 человек. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их.

«На предприятии ООО „ФМ Ложистик“, в цехе, обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра. По предварительной информации, пострадали 25 человек. Характер травм пострадавших — переломы, ушибы и ожоги от горячей воды», — рассказала глава городского округа Ступино Вера Назарова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на месте работают два подразделения спасателей в составе семи человек и две бригады пожарных в составе восьми человек. Также для ликвидации последствий обрушения привлекли вертолет.

Об обрушении перехода на складе стало известно утром 27 сентября. Сначала оперативные службы сообщили о шести пострадавших, затем их количество увеличилось до 13. Сейчас стало известно о 25 пострадавших. Троих пришлось госпитализировать. Погибших нет. Детей среди пострадавших также нет.

Инцидент произошел по адресу улица Заводская, владение 1, поселок Октябрьский в городском округе Ступино.