Глава СПЧ высказался против лишения свободы за высадку детей из транспорта

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против реальных сроков за высадку детей из транспорта, сообщило радио «Говорит Москва».

Накануне 12-летнюю девочку в Кирове выгнали на мороз за то, что ей не хватило одного рубля на билет. После этого прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кондуктора. Фадеев заявил, что не логично давать за такие правонарушения реальные сроки. Он напомнил, что недавно был принят закон, согласно которому запрещено высаживать детей до 16 лет за безбилетный проезд.

«Уже принят закон о том, что запрещено высаживать. Подождите, что ж сразу сроки-то? Сразу тюрьма? Давайте подождем, посмотрим, как закон будет работать. Видимо, в соответствии с этим законом оштрафуют того, кто высадил (девочку — прим. ред.), перевозчика этого», — пояснил специалист.

Он призвал не говорить про лишение свободы раньше времени.