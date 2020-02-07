07 февраля 2020, 11:01
Глава Следственного комитета РФ взял на контроль дело об избитом отце в ХМАО
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, будет лично следить за делом об избитом на глазах сына-инвалида мужчине в Сургуте. ИА Ura.ru напомнило суть дела: один мужчина избил другого на глазах его сына. Инцидент произошел из-за места на парковке.
Бастрыкин узнал о деле и распорядился отчитываться о ходе расследования лично ему. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники полиции ищут свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
Подозреваемый избивал мужчину руками и ногами. Врачи обнаружили у пострадавшего сотрясение мозга и травму головы.