Глава Следственного комитета РФ взял на контроль дело об избитом отце в ХМАО

Бастрыкин узнал о деле и распорядился отчитываться о ходе расследования лично ему. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники полиции ищут свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Подозреваемый избивал мужчину руками и ногами. Врачи обнаружили у пострадавшего сотрясение мозга и травму головы.