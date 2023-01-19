Происшествия 19 января 2023, 16:17 Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП с участием маршрутки

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Смертельное ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Кировском районе Волгограда. Расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

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Авария унесла жизни троих человек. Среди них — один ребенок. Травмы получили еще восемь пассажиров маршрутки. По предварительным данным, виновником случившегося стал водитель КамАза. В ближайшее время руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов должен предоставить доклад о случившемся.