Происшествия 30 марта 2024, 18:43 Глава СК заслушал доклад о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» СК: Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в «Крокусе» Пресс-служба Следственного комитета

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал отчет о расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На совещании присутствовали руководитель Главного следственного управления СК России Денис Колесников и первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев.

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Руководитель следственной группы доложил Бастрыкину, что следователи, эксперты и криминалисты работают в круглосуточном режиме. Они проводят все необходимые действия с обвиняемыми, в том числе и на месте преступления.

Глава ведомства указал на необходимость детально восстановить все события, которые предшествовали теракту, а также выяснить заказчиков и организаторов.

Ранее стало известно, что следствие установило личности 134 погибших при теракте в «Крокусе».