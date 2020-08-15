Глава СК занялся ДТП в Крыму, в котором погибли дети

Обе аварии произошли 13 августа. Утром в селе Кочубеевском Ставропольского края водитель ВАЗ-2106, пошел на обгон, не справился с управлением, вылетел на парковку возле магазина и насмерть сбил 15-летнюю девушку.

Водитель скрылся с места ДТП. Его быстро нашли. За рулем находился 16-летний подросток, не имевший в силу возраста водительских прав. Подозреваемого отправили под арест.

Источник фото: ГИБДД по Ставропольскому краю

Вечером в тот же день в селе Новосельцево Джанкойского района Крыма ВАЗ-2107 занесло на дороге. Машина наехала на трех детей, игравших возле дома. На месте погибла четырехлетняя девочка. Еще две девочки двух и десяти лет получили гематомы и ссадины. Автомобилем управлял 34-летний мужчина, лишенный водительских прав. В момент аварии он был пьян. Водителя задержали.

Источник фото: полиция Крыма

Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК взять на контроль ход и результаты расследования обоих уголовных дел. Также следователям предстоит «тщательно изучить все обстоятельства» аварий, «выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений».