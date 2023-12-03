Происшествия 03 декабря 2023, 16:30 Глава СК заинтересовался ранением ребенка воспитательницей в Одинцове Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ранения ребенка в Одинцове РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ранения ребенка в детском саду в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что воспитательница одного из дошкольных образовательных учреждений совершила противоправный поступок в отношении шестилетнего мальчика.

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В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах случившегося.

Ранее стало известно, что родители заметили на теле мальчика раны и спросили, откуда они. Сын признался, что воспитательница истыкала его карандашом, потом обработала раны йодом и попросила никому об этом не говорить.

До этого с воспитанника сняли футболку и вытерли ею пролитый суп. Одинцовская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося.