18 января 2024, 21:57
Глава СК проверит ход дела о травле детей в гимназии Истры
СК возбудил дела о травле детей в истринской школе
Глава Следственного комитета России Сергей Бастрыкин прослушает доклад о расследовании дела по факту травли детей в Павловской гимназии в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Уголовное дело возбудили во статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».
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«В настоящее время следователи проводят допросы и иные следственные действия. Проведен прием родителей детей, обучающихся в данной школе. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о травле двух учеников — брата и сестры — в Павловской гимназии в Истре. По версии следствия, сотрудники гимназии применили к 11-летнему мальчику физическое и моральное насилие. В результате у него начался стресс и проблемы со здоровьем. От негативного отношения педагогов пострадала также сестра мальчика.
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