Важное 05 февраля 2023, 08:14 Глава Северной Осетии и журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области ТАСС: глава Северной Осетии Меняйло и журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и корреспонденты ТАСС и Первого канала попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС.

«Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел ВСУ в Запорожской области», — сказано в сообщении.

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Вместе с ним под обстрел попали редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев и съемочная группа Первого канала.

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В агентстве уточнили, что пострадавших нет. Обстрел начался при посещении Меняйло с группой журналистов позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов. Глава Северной Осетии приехал передать им гуманитарную помощь.

В конце января под обстрел ВСУ попали доставившие гуманитарный груз в Донецк адвокат Павел Астахов и певец Джанго. Украинские боевики открыли по ним открыли огонь в момент, когда группа привезла в Иверский монастырь помощь.