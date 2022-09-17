Глава Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак умер в 92 года | 360°

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Глава Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак умер в 92 года

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Руководитель Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак скончался. Мужчине было 92 года. Такой информацией поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал политика.

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Мужчина посвятил 38 лет своей жизни работе в Военно-морском флоте Советского Союза. Во время отдыха на пенсии он 25 лет являлся участником движения ветеранов Севастополя.

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