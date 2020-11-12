Глава сельского поселения утонул под Тобольском

Он отправился на озеро, а потом перестал выходить на связь. Через некоторое время его начали искать. Сначала нашли автомобиль Аминова и его одежду. Позже был обнаружен его труп.

«Рисхат Тухбатуллович был в отпуске. В субботу, 7 ноября, он уехал на рыбалку. Оттуда он позвонил одному из своих одноклассников, с которым часто рыбачил, и пригласил его половить рыбу, сообщив координаты озера, на котором находится. Одноклассник ехать туда отказался, сославшись на то, что лед еще слишком тонкий. Спустя некоторое время связь с Аминовым пропала», — рассказала агентству сотрудница администрации Бегишевского сельского поселения Тимербига Васиева.