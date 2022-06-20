Глава села в Чукотке погиб при опрокидывании лодки на реке Анадырь

Глава села Снежное Юрий Мевет в Чукотке погиб на реке в Анадырском районе, его лодка опрокинулась. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в региональном главке МЧС.

Всего в лодке находились три человека, двое погибли, одному удалось спастись. В поисках тел приняли участие 25 человек и 10 единиц техники, их нашли.

Региональный Следственный отдел СК РФ сообщил, что происшествие произошло 19 июня.

«По предварительным данным, 19 июня текущего года трое мужчин, двигаясь на моторной лодке „Казанка“ по течению реки Анадырь из с. Снежное в с. Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись», — говорится в сообщении СК.

В результате происшествия выбраться из воды удалось только одному мужчине. В ходе поисковых мероприятии были обнаружены тела двух мужчин 1963 и 1977 года рождения.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что возможной причиной опрокидывания лодки стала коряга.