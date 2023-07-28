Важное 28 июля 2023, 16:56 Глава Ростовской области заявил о взрыве ракеты в Таганроге Глава Ростовской области Голубев: в центре Таганрога взорвалась ракета, погибших нет Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

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В центре Таганрога взорвалась ракета, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в результате ЧП никто не погиб.

Глава региона сообщил, что взрыв прогремел у дома 22 на Лермонтовском переулке.

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«У кафе „Чехов сад“ взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых», — написал Василий Голубев.

По его словам, легкие ранения из-за разбившихся стекол получили четыре человека. Власти уточняют информацию о нанесенном ущербе.

Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

За медицинской помощью обратились 15 человек, с ними уже работают медики, уточнил губернатор Ростовской области. У всех пострадавших — травмы осколков, погибших нет. Голубев попросил доверять только проверенным источникам.

Взрыв в Таганроге прогремел днем 28 июля. Как сообщали журналисты, в небо над центром города поднялось большое облако дыма. Источник Telegram-канала Shot сообщил, что под завалами кафе оставались люди, им помогали выбраться.