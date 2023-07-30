Важное 30 июля 2023, 22:07 Глава Ростовской области подтвердил падение БПЛА под Таганрогом Глава Ростовской области Голубев подтвердил падение беспилотника на хуторе Дарагановка РИА «Новости»

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На хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотник, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подтвердил, что в результате ЧП повреждения получили частный дом и автомобиль.

Глава региона уточнил, что повреждения получила кровля частного домовладения.

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«Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны», — написал Голубев.

Последствия падения беспилотника попали на видео. Над местом ЧП поднялся столб густого черного дыма. По неподтвержденной информации, начался пожар, а местные жители пожаловались на отключение электроэнергии.

Об атаке дрона стало известно в районе девяти вечера. По данным СМИ, один человек пострадал.

Днем 28 июля Украина совершила ракетную атаку на Таганрог. Российские системы ПВО сбили снаряд, его осколки упали в центре города. Минобороны сообщило, что позже в районе Азова удалось перехватить еще одну атаку. СК возбудил уголовное дело о теракте, а число пострадавших в результате ЧП выросло до 22.