Происшествия 27 июня 2023, 15:51 Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране 24 июня Глава Росгвардии Золотов: главные силы для отпора «Вагнеру» были сосредоточены у Москвы РИА «Новости»

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Вагнеровцы в любом случае не смогли бы подойти к Москве, поскольку именно там сосредоточились основные силы для отражения атаки. Об этом рассказал журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов. Он ответил на вопрос о том, почему бойцы ЧВК «Вагнер» довольно быстро продвигались по стране 24 июня.

«Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», — процитировал Золотова ТАСС.

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Директор Росгвардии добавил, что «Москву бы они не взяли». По его словам, провокаций в Москве всегда приходится опасаться, именно поэтому к ним всегда и готовы, поэтому любой митинг, любая провокация не имеют шансов на успех. Золотов уточнил, что в тот день находился в постоянном контакте с президентом Владимиром Путиным и главами федеральных органов исполнительной власти.

По мнению главы Росгвардии, понимание того, что «Вагнер» не победит, пришло к бойцам ЧВК в Липецкой области.