11 августа 2023, 15:57
Глава Reactive Барташов объяснил, что взрыв электросамоката может произойти из-за переразряда аккумуляторной бата
Взрыв электросамоката может произойти из-за перезаряда или переразряда аккумуляторной батареи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава компании-производителя электросамокатов Reactive Иван Барташов.
Еще одна причина взрыва электросамоката — это проблемы с гидроизоляцией. Вода, поступающая внутрь машины, вызывает короткое замыкание. Часто это происходит после дождливой погоды, написал сайт Infox.
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Возгорание также может произойти, если самокат долго не подзаряжался. Вздутие аккумулятора в некоторых случаях приводит к замыканию.
Ранее СМИ сообщали, что во время взрыва самоката в Москве пострадали трое детей. Их отвезли в больницу с ожогами верхних дыхательных путей.
Электросамокаты
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