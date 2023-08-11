Происшествия 11 августа 2023, 15:57 Глава Reactive Барташов объяснил, что взрыв электросамоката может произойти из-за переразряда аккумуляторной бата

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Взрыв электросамоката может произойти из-за перезаряда или переразряда аккумуляторной батареи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава компании-производителя электросамокатов Reactive Иван Барташов.

Еще одна причина взрыва электросамоката — это проблемы с гидроизоляцией. Вода, поступающая внутрь машины, вызывает короткое замыкание. Часто это происходит после дождливой погоды, написал сайт Infox.

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Возгорание также может произойти, если самокат долго не подзаряжался. Вздутие аккумулятора в некоторых случаях приводит к замыканию.

Ранее СМИ сообщали, что во время взрыва самоката в Москве пострадали трое детей. Их отвезли в больницу с ожогами верхних дыхательных путей.