13 августа 2023, 14:57
Глава Раменского напомнил жителям о мерах пожарной безопасности в связи с ЧП на складе
Глава Раменского Ханин напомнил жителям о правилах пожарной безопасности
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Раменский Николай Ханин в связи с ЧП на складе попросил жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Пост появился в его Telegram-канале.
«Уважаемые жители! В который раз прошу вас соблюдать меры пожарной безопасности», — написал врио главы округа.Он напомнил обстоятельства случившегося. Очевидец сообщил о задымлении и возможном пожаре на Донинском шоссе сегодня в 11:55. Оказалось, что загорелся металлический склад, где располагалось производство удобрений и изделий из пластика. Все экстренные службы выехали на место. Предварительно, причина возгорания — нарушение техники безопасности во время сварочных работ. Николай Ханин добавил, что, со слов владельцев объекта, все сотрудники покинули помещение.
Реклама
Вначале пламя охватило 1,8 тысячи квадратных метров здания на четвертом километре Донинского шоссе, позже площадь увеличилась до 2700 «квадратов». Спасатели предупредили, что есть риск распространения пожара на соседний склад. По данным СМИ, загоревшийся склад принадлежит компании «Лама Про».
На место пожара приехал замглавы администрации округа Олег Раевский.
Пожары
Раменское
Реклама
Реклама