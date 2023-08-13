Происшествия 13 августа 2023, 14:57 Глава Раменского напомнил жителям о мерах пожарной безопасности в связи с ЧП на складе Глава Раменского Ханин напомнил жителям о правилах пожарной безопасности Telegram-канал Николая Ханина

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Временно исполняющий полномочия главы городского округа Раменский Николай Ханин в связи с ЧП на складе попросил жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Пост появился в его Telegram-канале.

«Уважаемые жители! В который раз прошу вас соблюдать меры пожарной безопасности», — написал врио главы округа.

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Вначале пламя охватило 1,8 тысячи квадратных метров здания на четвертом километре Донинского шоссе, позже площадь увеличилась до 2700 «квадратов». Спасатели предупредили, что есть риск распространения пожара на соседний склад. По данным СМИ, загоревшийся склад принадлежит компании «Лама Про».

На место пожара приехал замглавы администрации округа Олег Раевский.