Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

В Смоленской области глава Холм-Жирковского района Олег Макаров погиб, когда тушил пожар в чужом доме. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский.

«Вчера при тушении пожара чужого дома скончался Глава Холм-Жирковского района О. П. Макаров. Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества», — написал Островский в Twitter.

По его словам, пожар произошел 8 ноября в доме в Холм-Жирковском районе. По данным смоленского управления МЧС, пожар начался вечером, в 21:30. В тушении участвовали четыре спасателя. В релизе написано, что есть один пострадавший.

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Макаров родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 году. Окончил Тимирязевскую сельскохозакадемию. Работал главным зоотехником управления сельского хозяйства, возглавлял отдел сельского хозяйства. Он возглавлял администрацию Холм-Жирковского района с августа 2014 года. До этого был заместителем главы.

По информации сайта Readovka67, Макаров был многодетным отцом.