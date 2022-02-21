Глава производства BMW в РФ оказался в реанимации после попытки скатиться с перил

В Калининграде госпитализировали главу производства BMW в России Михаэля Киндерманна. Он впал в кому после падения с пятиметровой высоты.

Медики оценивают состояние Киндерманна как тяжелое, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу российского офиса компании.

«Михаэль действительно в больнице», — подтвердил глава PR-службы BMW в РФ Василий Мельников.

Врачи, добавил он, делают все возможное для скорого возвращения Киндерманна в строй. На время его отсутствия компания не собирается ставить прямую замену. Завод в Калининграде работает в штатном режиме.

По данным Telegram-канала Amber Mash, 39-летний глава производства BMW в России в ночь на 19 февраля хотел показать приятелям «школьный трюк» и скатиться с перил. Киндерманн якобы был пьян, не смог удержать равновесие и упал с высоты в пять метров.

Топ-менеджера BMW увезли в местную больницу. Он попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг, уточнили СМИ, и впал в кому.