Происшествия 23 декабря 2022, 14:14 Глава приграничного района Белгородской области покинул пост из-за проверок силовиков Губернатор Белгородской области Гладков: главу приграничного района Тарасенко уволили

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В Белгородской области уволили Анатолия Тарасенко, который занимал должность руководителя Вейделевского — граничащего с Украиной — района. Деятельностью чиновника заинтересовались силовики, напомнил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Анатолий Васильевич Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района. Есть претензии силовых структур к его деятельности», — написал губернатор.

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Гладков уточнил, что в пятницу, 23 декабря, местный совет депутатов рассмотрел заявление об уходе Анатолия Тарасенко на очередном заседании. По словам губернатора, силовики проводят следственные мероприятия.

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Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто снаряды попадают в объекты Вейделевского района, который на юге граничит с Украиной.

В конце ноября три села в Белгородской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ.