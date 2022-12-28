Происшествия 28 декабря 2022, 08:26 Глава поселка в Хабаровском крае умер на совещании Глава поселка Ванино в Хабаровском крае Семенов умер на совещании Викимедиа

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Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов скончался прямо во время заседания совета депутатов. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в администрации Ванинского района.

По данным собеседника агентства, 56-летнему Семенову стало плохо, он «упал и умер». Причина смерти пока неизвестна. Источник предположил, что у главы поселка мог оторваться тромб, «если смерть мгновенная». Других подробностей нет.

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Исполняющего обязанности главы поселка пока не назначили, уточнили в администрации Ванино.

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Андрея Семенова избрали главой поселения «Рабочий поселок Ванино» по решению совета депутатов в прошлом году. До этого он больше 20 лет занимал руководящий пост в ПАО «Ростелеком» в городе Советская Гавань Хабаровского края.

Поселок Ванино с более чем 17 тысячами жителей располагается на расстоянии свыше 500 километров от Хабаровска. В населенном пункте расположен крупнейший транспортный узел региона — круглосуточный Ванинский порт.