28 декабря 2022, 08:26
Глава поселка в Хабаровском крае умер на совещании
Глава поселка Ванино в Хабаровском крае Семенов умер на совещании
Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов скончался прямо во время заседания совета депутатов. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в администрации Ванинского района.
По данным собеседника агентства, 56-летнему Семенову стало плохо, он «упал и умер». Причина смерти пока неизвестна. Источник предположил, что у главы поселка мог оторваться тромб, «если смерть мгновенная». Других подробностей нет.
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Исполняющего обязанности главы поселка пока не назначили, уточнили в администрации Ванино.
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Андрея Семенова избрали главой поселения «Рабочий поселок Ванино» по решению совета депутатов в прошлом году. До этого он больше 20 лет занимал руководящий пост в ПАО «Ростелеком» в городе Советская Гавань Хабаровского края.
Поселок Ванино с более чем 17 тысячами жителей располагается на расстоянии свыше 500 километров от Хабаровска. В населенном пункте расположен крупнейший транспортный узел региона — круглосуточный Ванинский порт.
Депутаты
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