Важное 06 августа 2023, 14:07 Глава Подольска сообщил о последствиях уничтожения беспилотника Глава Подольска Жариков: в результате уничтожения беспилотника жертв нет РИА «Новости»

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Средства ПВО сбили беспилотник на высоте 80 метров, сообщил РИАМО глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков. Обломки БПЛА, по его словам, упали в районе Второй Садовой улицы поселка Сельхозтехника.

Детали частично попали на детскую площадку, уточнил глава округа. Жариков отметил, что в результате происшествия один пенсионер получил ожог мягких тканей руки. Жизни пожилого человека ничто не угрожает.

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Серьезного ущерба частной собственности не зафиксировали, добавил он.

На месте работают оперативные службы. Жариков добавил, что держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с местными жителями.

Об уничтожении БПЛА над городским округом Подольск ранее сообщило Минобороны. По данным ведомства, средства ПВО нанесли удар по дрону в 11:27.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в пресс-службе.