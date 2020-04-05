Глава Орехово-Зуева рассказал о компенсациях жителям обрушившегося дома

Семьи погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве получат по миллиону рублей компенсации. Пострадавшим, согласно закону, выплатят по 500 тысяч рублей. Минсоцразвития каждому члену семьи пострадавших выдаст по 30 тысяч рублей.

«В соответствии с законом Московской области есть возможность выплатить семьям погибших по миллиону рублей, полмиллиона рублей — тем, кто оказался в больнице, пострадал», — рассказал глава Орехово-Зуева Геннадий Панин.

Он подчеркнул, что Минсоцразвития выплатит всем пострадавшим и членам их семей по 30 тысяч рублей в качестве первой материальной помощи. Если человек жил один, то он получит 50 тысяч рублей. «Это будет зависеть от того, какой нанесен ущерб», — подчеркнул Геннадий Панин.

Газ взорвался в квартире на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. В результате этого рухнул весь подъезд. Погибли три человека. Еще девять человек получили ранения средней степени тяжести. На месте ЧП побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он переговорил с полицейскими, эвакуированными жителями дома и съездил в больницу к пострадавшим. Глава региона заявил, что вопрос о компенсациях людям, которые лишились крова, будут решать в индивидуальном порядке.

Спасатели 10 часов разбирали завалы и закончили свою работу утром 5 апреля. По результатам предварительной экспертизы дом будут восстанавливать. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.