Глава Орехово-Зуева навестил в больнице попавшую в яму с кипятком девочку

В городскую больницу № 1 Орехово-Зуева приехал глава городского округа Руслан Заголовацкий. Он навестил 11-летнюю девочку, которая упала в яму с кипятком по пути в школу.

Заголовацкий поговорил с пострадавшим подростком, пожелал ей выздоровления и пообещал разобраться в ситуации.

«На месте идут аварийно-восстановительные работы, а жителей прошу быть предельно внимательными в местах, где они проходят», — написал глава округа в Instagram.

Он добавил, что сегодня пострадавшую школьницу перевезут в специализированный ожоговый центр в Люберцах. Заголовацкий поблагодарил врачей скорой помощи за оперативное реагирование и оказание ребенку первой медицинской помощи.

«Девочка — молодец, не падает духом. Главное, что настроение хорошее, а значит, быстро пойдет на поправку!» — выразил он надежду.

Девочка пояснила, что пыталась обойти установленное возле ямы ограждение и упала.

«Я шла в школу, там ограждение было только сбоку и сзади, хотела его обойти и провалилась», — сказала она.

СК возбудил после произошедшего уголовное дело о халатности. Правоохранители намерены допросить родителей ребенка и назначить судебно-медицинскую экспертизу.