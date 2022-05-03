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    03 мая 2022, 18:37

    Глава Мытищ сообщила о помощи пострадавшим при пожаре

    Глава Мытищ Купецкая сообщила о помощи пострадавшим при пожаре в жилом доме

    Александр Блинов

    Всем пострадавшим при пожаре в жилом доме в Мытищах окажут помощь и поддержку, заявила глава городского округа Юлия Купецкая. Об этом сообщило РИАМО.

    Глава Мытищ сообщила о помощи пострадавшим при пожаре

    Глава Мытищ сообщила, что сейчас специалисты обследуют помещения дома, чтобы оценить возможность дальнейшего проживания в них.

    Купецкая добавила, что на месте работают бригады скорой помощи. Она заверила, что всем жильцам помогут и предоставят все необходимое.

    «Сейчас самое важное оказать помощь и поддержку тем, кого затронуло это происшествие», — написала она.

    Глава округа сообщила, что в доме 7\1 на Олимпийском проспекте во вторник загорелась квартира на четвертом этаже. Пожар локализовали. Погибли три человека. Один пострадавший с тяжелыми травмами, еще 15 человек с отравлением угарным газом.

    Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поручил оказать всем пострадавшим помощь и разместить эвакуированных жильцов в комфортных условиях, обеспечив всем необходимым.

    Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара.