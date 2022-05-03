Глава Мытищ сообщила о помощи пострадавшим при пожаре

Всем пострадавшим при пожаре в жилом доме в Мытищах окажут помощь и поддержку, заявила глава городского округа Юлия Купецкая. Об этом сообщило РИАМО.

Глава Мытищ сообщила, что сейчас специалисты обследуют помещения дома, чтобы оценить возможность дальнейшего проживания в них.

Купецкая добавила, что на месте работают бригады скорой помощи. Она заверила, что всем жильцам помогут и предоставят все необходимое.

«Сейчас самое важное оказать помощь и поддержку тем, кого затронуло это происшествие», — написала она.

Глава округа сообщила, что в доме 7\1 на Олимпийском проспекте во вторник загорелась квартира на четвертом этаже. Пожар локализовали. Погибли три человека. Один пострадавший с тяжелыми травмами, еще 15 человек с отравлением угарным газом.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поручил оказать всем пострадавшим помощь и разместить эвакуированных жильцов в комфортных условиях, обеспечив всем необходимым.

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара.