Глава МВД прибыл на место крушения турецкого самолета

Первые лица государства прибыли на место крушения самолета-разведчика в провинции Ван на востоке Турции. Сейчас территорию, где упало авиасудно, осматривают глава МВД страны Сулейман Сойлу, начальник Управления полиции Мехмет Акташ и губернатор региона Мехмет Эмин Билмез.

Фото с места событий опубликовали в официальном аккаунте Министерства внутренних дел Турции в Twitter.

16 июля турецкий самолет-разведчик упал в районе горы Артос на востоке страны. Погибли семь сотрудников органов безопасности, в том числе двое пилотов. По предварительной информации, самолет совершал разведывательные и наблюдательные работы в провинциях Хаккари и Ван. Он вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен 15 июля, в 18:34 по местному времени.

13 июля под Нижним Новгородом разбился самолет Ан-2. Его использовала частная компания для обработки полей. В результате крушения один человек погиб, второй госпитализирован с многочисленными ожогами.