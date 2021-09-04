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    04 сентября 2021, 15:08

    Глава МВД назвал возможную причину пожара в костеле в Киеве

    Дарья Морозова

    Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал предполагаемую причину пожара в костеле Святого Николая в Киеве. По предварительным данным, это случилось из-за короткого замыкания в органе. Об этом сообщил телеканал «Украина24».

    «Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции», — рассказал Монастырский.

    Уточняется, что было возбуждено уголовное дело из-за нарушений техники безопасности. Предстоит экспертиза.

    Сотрудники костела вызвали пожарных не сразу, так как старались потушить возгорание сами. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что уничтожение органа — это «отдельная трагедия».

    «Конечно, впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган», — рассказал Монастырский.

    Также он добавил, что спасатели отреагировали на вызов оперативно и приехали на место происшествия спустя шесть минут.