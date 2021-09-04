Глава МВД назвал возможную причину пожара в костеле в Киеве

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал предполагаемую причину пожара в костеле Святого Николая в Киеве. По предварительным данным, это случилось из-за короткого замыкания в органе. Об этом сообщил телеканал «Украина24».

«Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции», — рассказал Монастырский.

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело из-за нарушений техники безопасности. Предстоит экспертиза.

Сотрудники костела вызвали пожарных не сразу, так как старались потушить возгорание сами. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что уничтожение органа — это «отдельная трагедия».

«Конечно, впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган», — рассказал Монастырский.

Также он добавил, что спасатели отреагировали на вызов оперативно и приехали на место происшествия спустя шесть минут.