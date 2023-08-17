Происшествия 17 августа 2023, 17:46 Глава Минздрава Камчатки рассказал о состоянии жестоко избитой сотрудницы кафе Глава Минздрава Камчатки: избитая работница кафе остается в стабильном состоянии

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Избитая в поселке Сокоче сотрудница кафе находится в стабильном состоянии, операция ей не требуется. Об этом сообщил глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков в своем Telegram-канале.

Министр указал, что пострадавшую госпитализировали в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского двое суток назад. Женщина лежит в отделении челюстно-лицевой хирургии.

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«В настоящее время состояние пациентки стабильное, пациентка находится в сознании, реагирует, передвигается самостоятельно», — рассказал Гашков.

Глава регионального Минздрава отметил, что ситуация с первых минут находится на его контроле, а также на контроле губернатора Камчатки Владимира Солодова. Врачи сделают все возможное для сохранения здоровья пострадавшей, заверил министр.

Главврач Камчатской краевой больницы по хирургии Олег Кузьменков сообщил паблику «ЧП Камчатка», что сотрудницу кафе осмотрели все специалисты. Состояние женщины мониторят главный врач и администрация больницы, сказал Кузьменков.

«На сегодняшний день показаний для экстренного оперативного вмешательства нет», — отметил медработник.

По предварительной версии, жительницу Камчатки избил коллега. Мужчина повалил сотрудницу кафе на пол и наносил удары руками и ногами, оскорбляя и угрожая расправой.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Полиция выследила и задержала подозреваемого, им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края. Суд отправил мужчину под стражу, сообщил RT.