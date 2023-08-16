Происшествия 16 августа 2023, 08:53 Глава Минздрава Дагестана сообщила о состоянии пациентов после взрыва Минздрав Дагестана: жизни пациентов в больницах республики ничего не угрожает РИА «Новости»

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Жизни и здоровью пациентов, которые остаются в больницах после взрыва на АЗС в Махачкале, ничего не угрожает. Об этом сообщила в Telegram министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

«Что касается наших маленьких больных, есть осколочные ранения, пациенты с переломами», — перечислила она.

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Кроме того, есть пострадавшие с различными смешанными травмами, пациенты, которым требуется нейрохирургическая терапия. Всем оказали необходимую медпомощь, подчеркнула Беляева.

Министр также поблагодарила всех медиков, которые добровольно вышли на работу ночью 15 августа для помощи пострадавшим от взрыва на АЗС

«Жизни пациентов, которые остаются в республиканских медучреждениях, ничего не угрожает», — заключила она.

В среду, 16 августа, Минздрав Дагестана сообщил о вылете из Махачкалы в Раменское спецборта МЧС. Самолет Ил-76 доставит в столицу 16 пострадавших, уточнили в ведомстве.

На борту есть современное оборудование и специальные медицинские модули, аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы, которые позволяют оказывать медпомощь во время полета.