Глава Минсельхоза Подмосковья рассказал о проверке после массового отравления собак в чеховском приюте

В чеховский приют «Лохматая душа», где погибли собаки, выехали шесть ветеринаров, они осмотрели животных, взяли пробы корма и воды. Образцы находятся на экспертизе в аккредитованной лаборатории.

О проверке «360» сообщили в пресс-службе главы Минсельхоза Московской области Сергея Воскресенского. Там уточнили, что главный ветврач ветеринарной станции по Чехову получил сообщение о ЧП в приюте утром 29 сентября.

Сначала было известно о гибели 13 собак. Всего в приюте находится 1,8 тысячи животных. Прибывшие туда ветеринары обнаружили 159 собак в нездоровом состоянии. У них выявили вялость и шаткую походу.

«30 сентября отправлено четыре материала на исключение бешенства, проведено вскрытие двух собак. <…> На данный момент все животные в удовлетворительном состоянии. Итоги экспертиз ожидаем», — привели в пресс-службе слова Воскресенского.

Основатель приюта и его руководитель Валентина Силич ранее сообщила, что умерли 16 собак, еще 60 находятся в тяжелом состоянии. Животных, которые здоровы или выздоравливают, отсадили в отдельные вольеры.

По данным ТАСС, обстоятельства массовой гибели собак выясняют сотрудники прокуратуры.