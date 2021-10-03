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    03 октября 2021, 17:36

    Глава Минсельхоза Подмосковья рассказал о проверке после массового отравления собак в чеховском приюте

    Ирина Люлина, Ольга Назаркина

    В чеховский приют «Лохматая душа», где погибли собаки, выехали шесть ветеринаров, они осмотрели животных, взяли пробы корма и воды. Образцы находятся на экспертизе в аккредитованной лаборатории.

    Глава Минсельхоза Подмосковья рассказал о проверке после массового отравления собак в чеховском приюте

    О проверке «360» сообщили в пресс-службе главы Минсельхоза Московской области Сергея Воскресенского. Там уточнили, что главный ветврач ветеринарной станции по Чехову получил сообщение о ЧП в приюте утром 29 сентября.

    Сначала было известно о гибели 13 собак. Всего в приюте находится 1,8 тысячи животных. Прибывшие туда ветеринары обнаружили 159 собак в нездоровом состоянии. У них выявили вялость и шаткую походу.

    «30 сентября отправлено четыре материала на исключение бешенства, проведено вскрытие двух собак. <…> На данный момент все животные в удовлетворительном состоянии. Итоги экспертиз ожидаем», — привели в пресс-службе слова Воскресенского.

    Основатель приюта и его руководитель Валентина Силич ранее сообщила, что умерли 16 собак, еще 60 находятся в тяжелом состоянии. Животных, которые здоровы или выздоравливают, отсадили в отдельные вольеры.

    По данным ТАСС, обстоятельства массовой гибели собак выясняют сотрудники прокуратуры.