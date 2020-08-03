Глава Металлургического района Челябинска рассказал о последствиях урагана

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков в рамках аппаратного совещания в мэрии рассказал о последствиях урагана, обрушившегося на регион 31 июля.

По его словам, сильный ветер повалил 260 деревьев и повредил 12 машин, газопровод, а также десятки зданий и несколько соцобъектов, информирует сайт Ura.ru.

«Повреждения получили крыши 21 многоквартирного дома, а также горбольницы № 6, ДК Челябинского металлургического комбината и одного из корпусов медицинского университета», — уточнил Кочетков.

Так, примерно в 600 домах пришлось приводить в норму подачу электричества. Помимо прочего, пострадали двое местных жителей, на которых упали сломанные ветви деревьев. Одного из них госпитализировали. Второй получил травму головы, но предпочел лечиться дома.