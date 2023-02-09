Происшествия 09 февраля 2023, 11:10 Глава МЧС России вылетел на место взрыва газа в Новосибирске Глава МЧС России Куренков вылетел в Новосибирск Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где ранним утром произошел взрыв газа в пятиэтажке. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

«Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России», — говорится в сообщении.

Реклама

Спасатели применяют тяжелую технику для ликвидации последствий обрушения двух подъездов. Такая техника помогает сдвигать габаритные конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать двор для проезда спецмашин.

Реклама

«Проведение работ осложняет мороз и ограничения двора: проезды свободны, но для расстановки спецтехники потребовалось расчистить территорию от снега внутри двора», — отметили на сайте МЧС.

На место прибыли аэромобильные группировки главного управления и Сибирского спасательного центра МЧС России — более 70 человек. Периодически объявляется «минута тишины» — всю технику выключают, чтобы кинологи могли найти людей, которые могут оставаться под завалами. Также эксперты МЧС оказывают нуждающимся психологическую помощь.

Сейчас на месте трудятся 283 спасателя, работают 83 спецмашины.