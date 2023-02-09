09 февраля 2023, 11:10
Глава МЧС России вылетел на место взрыва газа в Новосибирске
Глава МЧС России Куренков вылетел в Новосибирск
Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где ранним утром произошел взрыв газа в пятиэтажке. Об этом информировала пресс-служба ведомства.
«Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России», — говорится в сообщении.
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Спасатели применяют тяжелую технику для ликвидации последствий обрушения двух подъездов. Такая техника помогает сдвигать габаритные конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать двор для проезда спецмашин.
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«Проведение работ осложняет мороз и ограничения двора: проезды свободны, но для расстановки спецтехники потребовалось расчистить территорию от снега внутри двора», — отметили на сайте МЧС.
На место прибыли аэромобильные группировки главного управления и Сибирского спасательного центра МЧС России — более 70 человек. Периодически объявляется «минута тишины» — всю технику выключают, чтобы кинологи могли найти людей, которые могут оставаться под завалами. Также эксперты МЧС оказывают нуждающимся психологическую помощь.
Сейчас на месте трудятся 283 спасателя, работают 83 спецмашины.
Спасатели
МЧС РФ
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
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